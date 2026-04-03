Der Ausbruch des Iran-Kriegs hat das erste Quartal 2026 an der Börse geprägt. 7,4 Prozent hat der DAX verloren. Doch manche Aktien konnten sich dennoch stark entwickeln und den Gesamtmarkt deutlich in den Schatten stellen. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die größten Gewinner des ersten Quartals im DAX.Platz 5: Brenntag +15,6%; Der Chemikalienhändler hat von der deutlich aufgehellten Stimmung in der Chemiebranche profitiert. Durch den Iran-Konflikt könnte das Überangebot durch billige Asien-Import ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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