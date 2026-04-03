Wir werfen einen Blick zurück auf den Goldpreis (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag, den 02.04.2026. Nach den deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn kam es zu einer spürbaren Gegenbewegung. Auffällig bleibt dabei vor allem die hohe Volatilität. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen weiterhin für ein nervöses Marktumfeld. Da heute Karfreitag ist, bleiben die wichtigsten Börsen geschlossen. Der Edelmetallhandel pausiert entsprechend. Nach drei sehr bewegten Handelstagen kommt diese Pause für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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