In der kommenden Woche haben Anleger die Chance, sich mit diesen 5 Aktien bis zu 11 Prozent Dividendenrendite zu sichern. Doch wer etwas von der Ausschüttung haben möchte, der muss sich beeilen. In der kommenden Woche gehen wieder einige spannende Unternehmen ex-Dividende. Anleger, die sich die Papiere rechtzeitig sichern, haben die Chance, etwas von der attraktiven Ausschüttung zu bekommen. Entscheidend ist dabei der Ex-Dividendentag. Nur wer die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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