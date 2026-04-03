Ostern steht vor der Tür, und auch an den Börsen gibt es während der Feiertage Veränderungen. In Deutschland bleiben die Börsen an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Wer auf die Märkte schaut, sollte dies bei der Planung seines Handels berücksichtigen. In den USA hingegen wird an Ostermontag weiterhin gehandelt. Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 03. April 2026: Handelsfreier Tag. 06. April 2026: Handelsfreier Tag. Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin): 03. April 2026: Handelsfreier Tag. 06. April 2026: Handelsfreier Tag. Quotrix ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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