© Foto: OpenAIKI-Rechenzentren brauchen mehr Strom und eine völlig neue Art, ihn zu verteilen. Solid-State-Transformatoren könnten einen Jahrhundertstandard ablösen. Was das für Siemens, ABB und Co. bedeutet.3 Milliarden US-Dollar bis 2030 - so groß könnte allein der US-Markt für eine Transformatortechnologie werden, die bislang kaum jemand kennt: Solid-State-Transformatoren (SST). Das ist das Kernergebnis einer aktuellen Analyse von Bernstein, die dem wachsenden KI-Hunger nach Strom eine neue Dimension gibt. Denn die explodierenden Anforderungen moderner Rechenzentren machen herkömmliche Stromverteilungssysteme zunehmend untauglich - und könnten genau jene Technologie aus der Nische holen, die …Den vollständigen Artikel lesen
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