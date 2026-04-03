Holger Janke hat Anfang 2026 die Leitung des Makler- und Assekuradeursvertriebs bei rhion.digital übernommen. Im AssCompact Titelinterview berichtet er über Chancen und Herausforderungen im Gewerbeversicherungsmarkt und die Bedeutung persönlicher Verbindungen. Interview mit Holger Janke, Bereichsleiter Makler- und Assekuradeursvertrieb rhion.digitalHerr Janke, was reizt Sie an Ihrer neuen Aufgabe, und welche Erfahrungen bringen Sie mit? Ganz einfach: rhion.digital eilt der Ruf eines agilen, engagierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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