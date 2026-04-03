Die ersten drei E-Gelenkbusse der Hanauer Straßenbahn sind ab diesem Monat im Stadtgebiet im Einsatz, zehn weitere sollen in diesem Jahr noch folgen. Bis Anfang 2027 sollen so 13 der insgesamt 64 HSB-Busse elektrisch betrieben werden. Bei den zum Einsatz kommenden Exemplaren handelt es sich um Urbino 18 electric vom polnischen Hersteller Solaris. Wie die Hanauer Straßenbahn (HSB) mitteilt, sollen die E-Gelenkbusse mit ihrer Batteriekapazität von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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