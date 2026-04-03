DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus beflügelt

DOW JONES--Die asiatischen Börsen sind zum Wochenausklang mehrheitlich gestiegen, nachdem zuvor die Wall Street am Donnerstag im Tagesverlauf leicht ins Plus gedreht hat. Grund dafür war ein Bericht der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA, demzufolge der Iran gemeinsam mit dem Oman ein Protokoll zur Überwachung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus ausarbeitet. Dabei gehe es unter anderem um eine sichere Durchfahrt durch die Meerenge, hieß es unter Berufung auf den stellvertretenden iranischen Außenminister. Investoren beobachten die Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf Energie- und petrochemische Produkte aufmerksam.

Mehrere Handelsplätze, etwa in Australien, Hongkong und Singapur, waren am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.

In Tokio schloss der Nikkei-225 um 1,3 Prozent höher bei 53123,49 Punkten. Elektronik- und Metallaktien führten die Gewinne an. Mitsubishi Electric stiegen um 2,9 Prozent und Mitsui Kinzoku zogen um 6,3 Prozent an. Am Devisenmarkt festigte sich der Yen gegenüber dem Dollar geringfügig auf 159,64 Yen, gegenüber 159,34 Yen zum Börsenschluss am Donnerstag.

Der US-Konzern Microsoft kündigte zudem an, in den nächsten vier Jahren 10 Milliarden US-Dollar in Japan zu investieren. Gemeinsam mit Partnern will der US-Softwarekonzern eine Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) aufbauen und Initiativen zur Cybersicherheit stärken.

Der südkoreanische Leitindex Kospi legte um 2,7 Prozent auf 5377,30 Punkte zu. Samsung Electronics gewannen 4,4 Prozent, SK Hynix stiegen um 5,5 Prozent.

Der Shanghai Composite gab dagegen 1,0 Prozent auf 3880,10 Punkte ab. Der Shenzhen Composite gab 1,5 Prozent auf 2498,44 ab. Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im März laut einer privaten Erhebung deutlich langsamer gewachsen als im Vormonat. Der von Ratingdog erhobene Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) sank von dem im Februar erreichten 33-Monats-Hoch von 56,7 auf 52,1 Punkte.

Die US-Börsen haben zwar geschlossen. Am Anleihemarkt findet aber ein verkürzter Handel statt.

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April 03, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)

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