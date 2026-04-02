le 2 avril/April 2026Trading in the shares of Birchtree Investments Ltd. (BRCH) (the 'Company') will remain halted until a supplemental disclosure document describing the Company's proposed acquisition is posted to the CSE and SEDAR.This regulatory halt is imposed by Canadian Investment Regulatory Organization, the Market Regulator of the Exchange, pursuant to the provisions of Section 10.9(1) of the Universal Market Integrity Rules.Please see the Company's news release for further details.________________________La négociation des actions de Birchtree Investments Ltd. (BRCH) (la « Société ») restera suspendue jusqu'à ce qu'un document d'information supplémentaire décrivant l'acquisition proposée par la Société soit publié à la CSE et à SEDAR.Cette suspension réglementaire est imposée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements, le régulateur de marché de la Bourse, conformément aux dispositions de l'article 10.9(1) des Règles universelles d'intégrité du marché.Veuillez consulter le communiqué de presse de la Société pour obtenir de plus amples renseignements.Issuer/Émetteur: Birchtree Investments Ltd.Symbol(s)/Symbole(s): BRCHDate: le 2 avril/April 2026If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.