Der neue Monat bringt neue Trading-Chancen für Anleger. Diese Aktien sollten Sie sich vor allem genauer anschauen, denn sie steigen im April (fast) immer. Die Börse hat einige Kuriositäten zu bieten, darunter auch den Fakt, dass einige Aktien in bestimmten Jahresabschnitten (fast) immer steigen. Diese Saisonalität ist häufig auf Anlegerpsychologie, die Meldung von Quartalszahlen oder den Beginn von Aktienrückkäufen zurückzuführen. In jedem Fall ergeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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