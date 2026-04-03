© Foto: JOHN ANGELILLO - picture alliance / newscomDer März belastet die Märkte stark. Doch historische Daten machen Hoffnung. Warum der April jetzt zur entscheidenden Phase für Anleger werden könnte.Der S&P 500 steuert auf einen deutlichen Monatsverlust zu. Im März verliert der Index mehr als 5 Prozent und markiert damit die schwächste Entwicklung seit März 2025. Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und anhaltende Inflationssorgen setzen die Kurse unter Druck, so CNBC. Historie macht Hoffnung Trotz der aktuellen Schwächephase könnte der April eine Trendwende bringen. Historisch zählt der Monat laut Stock Trader's Almanac zu den stärksten im Börsenjahr. Im Durchschnitt steigt der S&P 500 im April um 1,4 Prozent und schlägt dabei …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE