Die Reform der EU-Pauschalreiserichtlinie erhöht die regulatorischen Anforderungen und begünstigt große Anbieter wie TUI, die ihre Skaleneffekte besser nutzen können. Gleichzeitig sorgt das stabile Kreuzfahrtgeschäft für verlässliche Erträge und wird als widerstandsfähig gegenüber digitalem Wettbewerb eingeschätzt. Trotz günstiger Bewertung bleibt die Kursentwicklung verhalten, wobei der kommende Halbjahresbericht entscheidende Impulse liefern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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