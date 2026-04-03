Diese Aktien sind aktuell nicht nur günstig bewertet und weisen ein KGV von unter 15 aus, sondern haben laut Einschätzung des Analystenkonsens auch noch bis zu 356 Prozent Kurspotenzial. An der Börse gibt es eine ganze Reihe extrem günstiger Aktien, doch nur weil ein Titel ein niedriges KGV aufweist, heißt es nicht, dass hier mit steigenden Kursen zu rechnen ist. Wenn allerdings schon Analysten auf eine Unterbewertung von Aktien durch ein hohes Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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