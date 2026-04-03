WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Arbeitsmarkt im März überraschend robust gezeigt. Außerhalb der Landwirtschaft stieg die Zahl der Stellen um 178.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 65.000 neuen Stellen gerechnet.

Die Arbeitslosenquote sank überraschend auf 4,3 Prozent. Experten hatten hingegen mit einem Verharren auf dem Vormonatswert von 4,4 Prozent gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat nur um 0,2 Prozent zu. Analysten hatten hier ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Die Kapitalmärkte können auf den wichtigsten US-Konjunkturindikator des Monats erst am Montag reagieren. Die Wall Street und andere wichtige Börsen bleiben am Freitag geschlossen.

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist ein wichtiger Faktor für die Zinspolitik der US-Notenbank. Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs dürfte der Arbeitsmarktbericht dieses Mal allerdings ohnehin einen geringeren Einfluss auf die Laune der Anleger haben als üblich./he/zb