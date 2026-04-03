DJ US-Beschäftigung steigt im März stärker als erwartet

DOW JONES--Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist im März deutlich stärker gestiegen als erwartet, während die Arbeitslosenquote nahezu stabil blieb. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 178.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 59.000 erwartet. Zuwächse waren im Gesundheitswesen, im Baugewerbe sowie im Transport- und Lagersektor zu verzeichnen.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 7.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Februar nun einen Stellenrückgang von 133.000 (vorläufig: minus 92.000) und für Januar ein Stellenplus von 160.000 (vorläufig plus 126.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote lag bei 4,3 (Vormonat: 4,4) Prozent, während Ökonomen eine Quote von 4,4 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - lag bei 61,9 (62,0) Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent auf 37,38 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,5 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

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DJG/sha

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April 03, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)

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