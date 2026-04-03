DJ EU prüft Auswirkungen von Trumps Zolländerungen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union prüft die Auswirkungen der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die bestehenden Zölle auf Stahlimporte aus der EU zu überarbeiten.

"Wir bewerten die Folgen für EU-Exporte, die eine breite Palette von Produkten betreffen, darunter Bierdosen, bestimmte Kosmetika, Maschinen und Einzelteile, landwirtschaftliche Geräte und Motorräder", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Donnerstagabend.

Nach den Plänen werden Fertigerzeugnisse, die mit importiertem Stahl, Aluminium und Kupfer produziert wurden, mit einem Zoll von 25 Prozent belegt. Für Stahl-, Aluminium- und Kupferprodukte in Standardqualität gilt weiterhin ein Zollsatz von 50 Prozent, während Produkte, bei denen der Anteil dieser Metalle am Gesamtgewicht weniger als 15 Prozent beträgt, nicht mit einem Zoll belegt werden. Sie unterliegen aber Trumps separatem, globalem Mindestzoll von 10 Prozent.

US-Vertreter hatten im vergangenen Jahr einen Zoll von 50 Prozent auf Stahlimporte eingeführt und diesen später auf eine breitere Palette von aus Stahl hergestellten Produkten ausgeweitet. Die Kommission erklärte, sie stehe laufend mit ihren Gesprächspartnern in den USA in Kontakt, um ihre Bedenken vorzubringen und Erleichterungen für EU-Exporteure zu erwirken.

"Wir werden weiterhin auf eine Senkung der Zölle hinarbeiten", im Einklang mit dem politischen Handelsabkommen, das beide Seiten im Juli 2025 erzielt haben, so der EU-Sprecher.

Der Sprecher sagte zudem, man prüfe die Pläne der USA eingehend, Zölle von bis zu 100 Prozent auf Markenarzneimittel zu erheben. Es werde jedoch erwartet, dass die EU weiterhin einen maximalen Zoll von 15 Prozent auf ihre Pharmazeutika erhalten wird, was dem 15-prozentigen Zoll auf EU-Waren entspricht, der im Rahmen des Abkommens von 2025 mit den USA festgelegt wurde. "Unsere Priorität bleibt es, ein stabiles und berechenbares transatlantisches Handelsumfeld zu bewahren", sagte der Sprecher.

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April 03, 2026 10:21 ET (14:21 GMT)

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