Mailand /Italien (ots) -Finissage: Freitag, 10. April 2026 um 18.30 Uhr, der Künstler ist anwesend.Adresse: iKonica Art Gallery, via Nicola Antonio Porpora, 16/A, 20131Milano/Italia, U-Bahn-Haltestelle Loreto, M1 und M2, Fußweg 250 MeterEr gilt sicher als einer der meist gesammelten deutsche Maler der Gegenwart. Seine Werke sind kaum trocken da verschwinden sie in Sammlungen weltweit. Er wird bei Christie's gehandelt und sein Atelier im artpark am Rand der Metropole Ruhr besuchen jährlich rund zehntausend Menschen. Über ihn gibt es eine Kinodokumentation, rund 80 tausend Euro hat er für Frauenhäuser gespendet und er hat den HUGO erfunden - ein Getränk das zumindest jeder dritte Deutsche schon einmal probiert hat. Und dennoch kennt ihn kaum jemand: Bernd Caspar Dietrich.Nun ist er erstmalig mit seinen Werken in Italien zu Gast. "dancing with sand" lautet der Titel der Einzelausstellung, die vom 30. März bis 11. April 2026 in einer kleinen Mailänder Galerie gezeigt wird. Fünf Gehminuten vom historischen Piazzale Loreto entfernt.Mit insgesamt 27 Werke zeigt der 1957 in Eilenburg/Sachsen geborene Künstler einen Ausschnitt seiner Werkreihen BetonGold, Urbanisten und Lehm basierte Klimabilder. In seinen Werkzyklen setzt sich Dietrich mit der konfliktreichen und widersprüchlichen Natur des menschlichen Strebens nach Macht, Wohlstand und Zugehörigkeit in einem sich ständig wandelnden urbanen Umfeld auseinander. Wie eingefroren wirken aufbrechende, meisterhaft erzählerische Lehm-Oberflächen, die in den Raum hineinragen und zum Titel der Ausstellung werden: dancing with sand. Durch Schichtungen, Krusten und Lichtreflexe entstehen Werke, die weniger gemalt als geformtwirken - eine eigenständige Materialpoetik, zwischen Malerei und Relief."Es kommen so viele Menschen in die Galerie, wie noch nie", freut sich Andrea Colombo, Direktor der iKonica Art Gallery, "die Oberflächen der Werke und die handwerkliche Meisterschaft lassen niemanden unberührt!" Die Galerie ist von Montag bis Samstag täglich von 14.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Finissage ist am Freitag, den 10. April 2026 ab 18.30 Uhr in Anwesenheit des Künstlers.Ausstellung: dancing with sand - Bernd Caspar Dietrich30. März - 11. April 2026iKonica Art Gallery, Mailand P. IVA 07773880963+39 335.6185927, info@ikonica.euFotos Vernissage, 31. März 2026 (https://www.picdrop.com/hellasinnhuber/4aKeFkQoPy) zur freien Verfügung, credit (c) artparkVideo Bernd Caspar Dietrich (https://youtu.be/VmLaiQ5KQk4) 4:40 minWeitere Informationen:Bernd Caspar Dietrich, geboren 1957 in Eilenburg/Sachsen, lebt und arbeitet im artpark Hoher Berg, in der Nähe von Düsseldorf, Deutschland, freischaffender Künstler seit 1987, https://www.hella-bernd.nrw/bcd/bernd-caspar-dietrichPressekontakt:artpark Hoher Berg Studio / Atelier Bernd Caspar Dietrich (bcd)Hoher Berg 15, 46514 Schermbeck, DeutschlandE-Mail: info@artpark.nrwMobil: +49 (0) 172 2300504 (Hella Sinnhuber)+49 (0) 17663864266 (Stefanie Nowoczin, Studioleitung)Original-Content von: cross media caddys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181055/6249229