Die Aktie von DeFi Technologies sorgt mit einer Mischung aus Wachstum und Unsicherheit für Aufmerksamkeit. Während das Unternehmen mit deutlichen Fortschritten im operativen Geschäft überzeugt und seine Expansion in Europa vorantreibt, stehen gleichzeitig regulatorische Themen im Raum. Das Gesamtbild zeigt damit sowohl Chancen als auch Risiken.Deutlicher Gewinnsprung im Fokus Im abgelaufenen Quartal konnte DeFi Technologies seine operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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