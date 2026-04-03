Die Aktie von Beyond Meat gerät zunehmend unter Druck. Nach schwachen Geschäftszahlen und verfehlten Erwartungen reagieren Analysten mit deutlichen Abwertungen. Gleichzeitig sorgen neue Verträge und interne Entscheidungen für zusätzliche Risiken. Insgesamt verdichten sich die Hinweise, dass der Fleischersatzhersteller vor einer schwierigen Phase steht.Deutlicher Umsatzrückgang belastet Die jüngsten Geschäftszahlen zeichnen ein klares Bild: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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