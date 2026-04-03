FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. April
MONTAG, DEN 6. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
16:00 USA: ISM Services 3/26
HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
DIENSTAG, DEN 7. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 8. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover
DONNERSTAG, DEN 9. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 10. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
14:30 USA: Realeinkommen 3/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025
18:00 RUS: BIP Q4/25
18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 13. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung
DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE KONJUNKTUR
12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)
18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt
DIENSTAG, DEN 14. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz
DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 3/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg
17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin
CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf
MITTWOCH, DEN 15. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Empire State Index 4/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
16:00 USA: NAHB-Index 4/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
DONNERSTAG, DEN 16. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen
07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Fuchs, Capital Markets Day
FRA: Kering, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q1/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
08:00 GBR: BIP 2/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg
11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm
12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin
DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
FREITAG, DEN 17. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
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