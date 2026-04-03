Der März war ein historisch betrachteter Horrormonat für den Goldpreis und Anleger haben Sorge, wie es jetzt weitergehen soll. Doch nach den Verwerfungen könnte bald die Rallye starten, sagt zumindest die Investmentbank Goldman Sachs. Der Goldpreis hat im März den schlechtesten Monat seit 17 Jahren erlebt und deutlich abgeben müssen. In dieser angespannten Situation fragen sich viele Anleger, wie es weitergeht - zumindest die Investmentbank Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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