Nach einem massiven Leak beruft sich das Unternehmen aufs Urheberrecht. Da es aber selbst in großem Umfang geschützte Werke genutzt haben soll, stößt dieses Vorgehen nicht überall auf Verständnis. Anthropic ist kürzlich eine peinliche Panne passiert: Durch menschliches Versagen wurden 500.000 Zeilen Quellcode des Coding-Assistenten Claude Code öffentlich gemacht. Um den daraus entstehenden Schaden zu begrenzen, versuchte das Unternehmen, Kopien per ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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