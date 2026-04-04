Die DKB hat ein neues Tagesgeld-Angebot an den Start gebracht, mit dem Bestandskunden jetzt außerordentlich hohe Zinsen kassieren können. Das steckt konkret dahinter und so sichern Sie sich die attraktiven Konditionen. Aktuell gibt es immer mehr spannende Tagesgeld-Angebote, doch häufig schauen Bestandskunden in die Röhre. Doch nun können sich DKB-Nutzer freuen, denn das Geldhaus hat zum 1. April eine neue Offerte an den Start gebracht. DKB mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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