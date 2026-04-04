Beim Bundesverfassungsgericht sind mehrere Verfahren zur möglichen Rechtswidrigkeit des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes anhängig. Eine für Erben und Beschenkte wichtige Entscheidung wird bald verkündet Der Zeitplan Das Bundesverfassungsgericht hat Mitte März seine Jahresvorausschau mit den geplanten Entscheidungen für 2026 veröffentlicht. Darunter ist auch ein für die Vermögensnachfolge wichtiges Verfahren mit dem Aktenzeichen 1 BvR 804/22. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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