Nachdem der Kurs der Dell-Aktie in den vergangenen 6 Jahren eine beeindruckende Rallye von über +1340% hingelegt hat, notiert der Technologiekonzern aktuell nahe seinem Allzeithoch. Die starke Aufwärtsbewegung wurde zuletzt von erhöhter Volatilität begleitet, während erste Anzeichen einer Abschwächung in den Indikatoren sichtbar werden. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Dell-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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