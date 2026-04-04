Value-Investing: Wir zeigen fünf deutsche Werte mit attraktivem Kurs-Buchwert-Verhältnis - und worauf Anleger achten sollten. Nach den jüngsten zum Teil deutlichen Kursverlusten bei zahlreichen Aktien stellen sich viele Anleger die Frage, ob und wo sich jetzt an der Börse mögliche Schnäppchen finden lassen. Eine der am häufigsten verwendeten Kennzahlen, um das einzuschätzen, ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Das KBV setzt die Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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