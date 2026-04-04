De.mem präsentiert neue Rekordwerte und erreicht operativen Wendepunkt

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Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat Ende Februar sein Jahresergebnis 2025 vorgelegt und dabei neue Bestmarken bei Umsatz, Marge und EBITDA erreicht. Für das Unternehmen stellt dies einen strukturellen Meilenstein in der Entwicklung dar. Nach den jüngsten Zahlen sieht sich De.mem auf Kurs, auch im Jahr 2026 ein weiteres Rekordergebnis zu erzielen.

De.mem erzielte 2025 Rekordumsätze und Rekordmargen. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA erreicht wurde. Mit 1,6 Mio. AUD markiert diese Kennzahl einen klaren operativen Wendepunkt. Im Vorjahr 2024 lag das bereinigte EBITDA noch bei minus 60.000 AUD. Die Kennzahl bereinigt Effekte wie aktienbasierte Vergütungen, Akquisitionskosten und einmalige Posten. Gleichzeitig beinhaltet sie weiterhin Investitionen in die Membran-Forschung und -Entwicklung in Singapur sowie in die Markteinführung von Wasserfiltrationslösungen für Privathaushalte. Damit baut De.mem seine Technologieplattform weiter aus und schafft die Grundlage für zukünftige Umsatzpotenziale.

Wachstum deutlich über Branchenschnitt

Auch beim Umsatz zeigt sich eine klare Aufwärtsbewegung. De.mem steigerte die Erlöse im Geschäftsjahr 2025 auf 29,9 Mio. AUD, was einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Als wesentliche Treiber dieser Entwicklung gelten die wiederkehrenden Dienstleistungen, das Geschäft mit Spezialchemikalien sowie zusätzliche Cross-Selling-Effekte bei Industriekunden. Diese Kombination sorgt für stabile Einnahmen und stärkt die Qualität des Geschäftsmodells.

Seit 2019 verzeichnet De.mem ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Zahlungseingänge von rund 24 Prozent. Diese Entwicklung ist Ausdruck einer klar umgesetzten Strategie, den Anteil wiederkehrender Umsätze systematisch zu erhöhen. Besonders bemerkenswert ist die Serie von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal. Diese Dynamik soll sich auch im Jahr 2026 fortsetzen.

Akquisition stärkt Ergebnisbasis und Synergien

Einen wichtigen Beitrag zum positiven Geschäftsverlauf liefert die Übernahme von Core Chemicals. Das im Bergbausektor tätige Unternehmen wurde 2025 akquiriert und vollständig integriert. Bereits im ersten Jahr zeigt sich der Effekt: Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 ergibt sich pro forma ein bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD.

Im Geschäftsjahr 2026 wird Core Chemicals erstmals einen vollen Jahresbeitrag zu Umsatz und Ergebnis leisten. Dabei spielen insbesondere Cross-Selling-Potenziale eine zentrale Rolle. Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das Portfolio von De.mem und werden nun auch bestehenden Goldminenkunden angeboten. Gleichzeitig wird das diversifizierte Angebot von De.mem den bisherigen Kunden von Core Chemicals zugänglich gemacht.

Über bestehende Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialchemikalien sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen. Die Integration erweitert damit die Tiefe und Breite des Angebots deutlich.

Geografische Expansion eröffnet neue Märkte

Neben operativen Synergien bietet die Akquisition auch erhebliches geografisches Expansionspotenzial. Core Chemicals ist bislang ausschließlich in Westaustralien aktiv. De.mem sieht Chancen, das Angebot auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie die Pazifikregion auszuweiten.

Dabei kann das Unternehmen auf bestehende Kundenbeziehungen in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zurückgreifen. Diese Präsenz erleichtert die Einführung zusätzlicher Produkte und unterstützt weiteres Wachstum.

Insgesamt sieht sich De.mem gut aufgestellt für das laufende Geschäftsjahr 2026. Mit dem vollen Jahresbeitrag von Core Chemicals und der anhaltenden Entwicklung im heimischen Wassermarkt bestehen gute Voraussetzungen, das Gewinnwachstum weiter zu steigern und neue Rekordwerte zu erreichen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-praesentiert-neue-rekordwerte/5085370/

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The post De.mem präsentiert neue Rekordwerte und erreicht operativen Wendepunktappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4