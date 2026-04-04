© Foto: Dall-EAnalysten senken die Erwartungen an einen baldigen Erlass des "Clarity Act", wodurch sich die Hoffnung auf eine Regulierung des Kryptomarktes zunehmend verzögert.Der sogenannte "Clarity Act", eines der zentralen Gesetzesvorhaben zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte, könnte nach Einschätzung der Investmentbank TD Cowen in diesem Jahr nicht mehr verabschiedet werden. Nur noch ein Drittel Chance auf Verabschiedung In einer aktuellen Analyse zeigt sich die Bank zunehmend skeptisch: Die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Senat noch 2026 eine Version des Gesetzes verabschiedet, die auch das Repräsentantenhaus passieren kann, liege lediglich bei rund einem Drittel. Noch vor wenigen Monaten …Den vollständigen Artikel lesen
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