Der MDAX hat im ersten Quartal 2026 ebenfalls deutlich Federn gelassen. 8,05 Prozent betrug das Minus. Doch auch in der zweiten Reihe gab es Titel, die sich dem schwachen Gesamtmarkt klar entzogen und teils sogar massiv zulegten. DER AKTIONÄR mit einem Überblick über die größten Gewinner des ersten Quartals im MDAX.Platz 5: Evonik Industries +25,4 Prozent - Der Spezialchemiekonzern profitierte von der aufgehellten Stimmung im Chemiesektor und von einer angespannten Versorgungslage bei wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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