KI ist längst Realität - Quantencomputing die nächste Revolution. Jetzt werden die Grundlagen gelegt, wer morgen zu den Gewinnern zählt. Wer früh erkennt, wo Wertschöpfung entsteht, kann sich einen Vorsprung sichern. Die Zukunft heißt Künstliche Intelligenz: Von Generativer KI über Large Language Models bis hin zu autonomen Systemen wird gerade aus einem Technologietrend eine Basistechnologie, die Produktivität, Prozesse und ganze Geschäftsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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