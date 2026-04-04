Hohe Rendite und robuste Geschäftsmodelle: Diese zehn Schweizer Dividendenaktien stechen 2026 besonders heraus. Für Einkommensinvestoren zählt nicht nur die höchste Ausschüttung, sondern die Mischung aus Rendite, Größe und Verlässlichkeit. Die folgende Auswahl setzt deshalb auf etablierte Titel aus der Schweiz plus die beiden eidgenössischen Spezialfälle Multitude und R&S Holding Group. Die Renditen sind auf Basis der zuletzt angekündigten oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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