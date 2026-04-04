Am verlängerten Osterwochenende - die deutschen Börsen haben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen - dreht sich in dieser Sendung noch einmal alles um ausgewählte Small und Mid Caps. Im Fokus stehen dabei Momentum-Aktien, Comeback-Chancen und eine Dividenden-Perle. Zudem gibt es einen ersten Ausblick auf das zweite Quartal.Im ersten Quartal 2025 war ja nicht alles schlecht: SMA Solar beispielsweise ist eine der trendstärksten Aktien auf dem heimischen Kurszettel und hat auch im angeschlagenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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