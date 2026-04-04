GOLD: Charttechnisch bleibt es chancenreich!

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 15/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis bleibt aktuell ein zentrales Thema für Trader und Anleger. Gold hat sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholt und bei 4.674,8 US-Dollar geschlossen. Charttechnisch bleibt das Bild im Tageschart zwar noch neutral, kurzfristig zeigt sich im 4-Stunden-Chart jedoch eine stabile Ausgangslage. Für die neue Handelswoche wird entscheidend sein, ob Gold wichtige Widerstände wie die SMA20 bei 4.743,2 US-Dollar und später die SMA50 bei 4.937,8 US-Dollar überwinden kann.

Die aktuelle Gold Prognose bleibt damit seitwärts bis leicht aufwärts. Solange sich der Goldpreis über wichtigen Unterstützungen halten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Rutscht Gold dagegen unter zentrale Retracement- und Durchschnittsmarken, könnte die Unterseite wieder stärker in den Fokus rücken. In dieser Gold Analyse zeigen wir die wichtigsten Widerstände, Unterstützungen und das wahrscheinlichste Szenario für die neue Handelswoche.

Im 4h-Chart bleibt Gold chancenreich, solange sich der Kurs über der SMA20 bei 4.646,4 US-Dollar hält.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 04.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.