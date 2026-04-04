Bis Ende Januar 2026 schien der Silberpreis nur noch eine Richtung zu kennen: Auf nach oben! Darauf folgte ein regelrechter Abverkauf mit anschliessenden Bodenbildungsversuchen. Wie geht es nun weiter? Nach dem Rekordhoch von 121,67 US-Dollar am 29. Januar 2026 kam es am Folgetag zum abrupten Kurssturz. Der folgende Schlusskurs: nur noch 85,18 US-Dollar. Seither schwächelt der Silberpreis, aktuell wird die Feinunze nur noch für 70 US-Dollar gehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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