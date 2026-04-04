Wie Nutzer:innen Social Media heute sehen, hängt vor allem von Algorithmen und personalisierten Inhalten ab. Was die einen als äußerst positiv wahrnehmen, bewerten andere als bedenklich oder sogar schädlich. Soziale Netzwerke galten einst vor allem als Orte der Verbindung und Kommunikation. Heute stehen zunehmend ihre negativen Seiten im Fokus. Wie die Tagesschau berichtet, hat ein US-Gericht die Tech-Konzerne Meta und Alphabet wegen bewusst erzeugter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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