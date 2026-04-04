© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis befindet sich in einer kritischen Phase: Verkaufspanik, anziehende Renditen und starker US-Dollar zogen Gold in die Tiefe. Warum Gold jetzt dennoch überraschen könnte - und worauf Anleger achten sollten.Warum der Goldpreis vor einer entscheidenden Wende steht Der Goldpreis stand im März über weite Strecken massiv unter Druck. Der Iran-Krieg und mit ihm die haussierenden Renditen der US-Staatsanleihen und ein sich erholender US-Dollar setzten dem Edelmetall zu. Bei Silber, Platin und anderen Metallen bot sich ein ähnliches Bild. Ein weiterer wesentlicher Belastungsfaktor war jedoch die Reaktion von Anlegern und Investoren auf die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Gold …Den vollständigen Artikel lesen
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