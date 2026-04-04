Anstatt eine einfache Aufgabe zu erledigen, nahmen die getesteten Modelle große Anstrengungen auf sich, um einander "am Leben" zu halten. Ob Mitgefühl dabei eine Rolle spielt, ist noch unklar. Je tiefer KI in Arbeitsprozesse integriert wird, desto schwieriger könnte es werden, sie wieder abzuschalten. Wie Fortune berichtet, zeigen neue Forschungsergebnisse, dass KI-Modelle offenbar so agieren, dass sie sich gegenseitig möglichst lange am Laufen halten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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