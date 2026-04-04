Während beim Stichwort "Cloud" alle Welt auf die Hyperscaler in den USA oder Softwaregrößen wie SAP schaut, baut ein Mittelständler aus Karlsruhe in aller Ruhe sein Geschäft aus. Der Börse geht das derzeit nicht schnell genug, doch die Ernte steht womöglich unmittelbar bevor. Ionos ist einer der führenden europäischen Anbieter für Webhosting, Cloud-Computing und Domain-Registrierung. Das Unternehmen gehörte jahrelang zu 1&1, weshalb zur Kundschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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