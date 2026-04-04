Während Siemens Energy, Rheinmetall und SAP die von Anlegerinnen und Anlegern favorisierten Aktien im DAX sind, bietet Merck die vielleicht größten Chancen. Immer nur mehr vom Gleichen? Einseitiges Anlegerinteresse! Trotz oder gerade wegen der in den vergangenen Jahren starken Kursgewinne bestimmen auch in diesem Jahr Anlegerlieblinge wie Rheinmetall und Siemens Energy das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Am anderen Ende des Spektrums wecken die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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