© Foto: wO-ChatGPTGeneral Mills ist der sechstgrößte Lebensmittelhersteller der Welt und lässt bei der Rendite die Konkurrenz weit hinter sich. Lohnt sich die Dividendenaktie?Nachdem wir im Dividenden-Radar in der vergangenen Woche den finnischen Holzkonzern UPM-Kymmene beleuchtet haben, wenden wir uns nun einem amerikanischen Schwergewicht zu, das in einem ganz anderen Sektor zuhause ist: General Mills. Mit Marken wie Cheerios, Häagen-Dazs und Green Giant zählt der Konzern zu den größten und bekanntesten Lebensmittelherstellern weltweit. Doch trotz dieser starken Marken, ist die Aktie von General Mills nicht ohne Risiko. Eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent macht sie attraktiv für Einkommensinvestoren, …Den vollständigen Artikel lesen
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