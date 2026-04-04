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Die XRP News dieser Woche erzählen die Geschichte eines Unternehmens, das schneller wächst als jedes andere in der Kryptobranche, und eines Tokens, der trotzdem fällt. Ripple hat über Ripple Prime ein Investment-Grade-Rating von BBB durch die Ratingagentur KBRA erhalten, ein Meilenstein, der den Zugang zu institutionellen Gegenparteien unter Standard-Kreditrahmen öffnet. Die Übernahme von Hidden Road für 1,25 Milliarden Dollar brachte einen DTCC-Mitgliedsstatus und Zugang zu den CME-Börsen. Die Partnerschaft mit Convera, dem größten nicht-bankbasierten B2B-Zahlungsanbieter der Welt mit 170 Milliarden Dollar Jahresvolumen, setzt auf das Stablecoin-Sandwich-Modell: Zahlungen beginnen und enden in Fiat, werden aber über RLUSD abgewickelt, nicht über XRP. Ripples Bewertung erreichte 50 Milliarden Dollar, doch der XRP Token notiert bei 1,32 Dollar, 64 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Daten zeigen eine wachsende Kluft zwischen Unternehmenserfolg und Token-Performance. Dieser Artikel erklärt warum und zeigt die Alternative.

XRP News: KBRA-Rating, Convera-Partnerschaft und Hidden Road bauen Infrastruktur, die RLUSD nutzt

Am 2. April veröffentlichte KBRA ein BBB-Rating für Ripple Prime, die aus der Hidden-Road-Übernahme entstandene Prime-Brokerage-Einheit. Laut Crypto Times hat Ripple bereits rund 500 Millionen Dollar in die Einheit investiert und plant weitere 500 Millionen bis Ende 2026. Das Rating erlaubt Ripple Prime, mit Pensionsfonds, Stiftungen und institutionellen Investoren unter deren Standard-Kreditrahmen zu arbeiten, ohne dass diese Ausnahmen beantragen müssen, ein entscheidender Schritt für die Skalierung des Geschäfts mit traditionellen Finanzinstitutionen.

Die Bilanz umfasst 5 Milliarden Dollar in bar und 40 Milliarden XRP-Token, doch KBRA warnte ausdrücklich, dass die Erträge auf Unternehmensebene stark von der Volatilität digitaler Vermögenswerte abhängen und die Profitabilität bisher überwiegend durch XRP-Bewertungsgewinne getrieben wurde.

Laut Yahoo Finance hat Ripple gleichzeitig eine Partnerschaft mit Convera geschlossen, dem größten nicht-bankbasierten Anbieter von Cross-Border-B2B-Zahlungen mit 170 Milliarden Dollar Jahresvolumen über 200 Länder und 140 Währungen. Das Modell funktioniert als Stablecoin-Sandwich: Convera übernimmt die Kundenerfahrung, Ripple liefert Liquidität und Abwicklung über RLUSD. Der entscheidende Punkt ist, dass XRP in dieser Struktur keine Rolle spielt, weil Banken und Zahlungsanbieter die Stabilität eines Dollar-gestützten Stablecoins der Volatilität eines Brücken-Tokens vorziehen.

Hidden Road brachte SEC-Broker-Dealer-Registrierung, CFTC-Status als Futures Commission Merchant, FINRA- und SIPC-Mitgliedschaft und CME-Clearing-Zugang. Die XRP News zeigen ein Unternehmen, das sich tiefer in die Wall-Street-Infrastruktur einbettet als jedes andere Krypto-Projekt, doch der Token bei 1,32 Dollar spiegelt diese Expansion nicht wider. Der Grund ist strukturell: Die gesamte Abwicklungsarchitektur ist auf RLUSD aufgebaut, den Dollar-gestützten Stablecoin, der Banken die Preisstabilität bietet, die ein volatiler Brücken-Token nicht liefern kann.

Von 1,32 Dollar liefert selbst Standard Chartereds Ziel von 2,80 Dollar ein 2,1-faches über Monate oder Jahre, ein Ergebnis, das für geduldige Halter solide ist, aber auf einer 81-Milliarden-Dollar-Basis kein Portfolio in einem einzelnen Zyklus verändert.

Pepeto: Die DeFi-Exchange mit der Utility, die XRP-Halter verstehen

Ripple baut Infrastruktur für Banken, doch die gesamte Abwicklung läuft über RLUSD, und der XRP-Token profitiert nicht. XRP-Halter investierten in Ripple, weil sie an echte Utility glauben, an ein Projekt, das reale Probleme löst. Genau diese Überzeugung treibt jetzt Kapital in den Pepeto Presale, und die Wallet-Daten zeigen Einträge in Größen, die auf Insiderwissen über die bevorstehende Entwicklung hindeuten. Die Exchange löst das eine Problem, das DeFi-Trader seit Jahren Milliarden kostet.

Das Pepeto-Protokoll bietet gebührenfreie Ausführung auf Ethereum, BNB Chain und Solana in einer einzigen Schicht, eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen allen drei Netzwerken in Sekunden ohne Kosten bewegt, und eine KI, die jeden Smart Contract auf Scam-Muster prüft, bevor er die Handelsplattform erreicht. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, was die Integrität jeder Transaktion auf der Plattform bestätigt und Investoren die Sicherheit gibt, die der Drift-Hack auf Solana als fehlend entlarvt hat.

Der leitende Entwickler im Team baute jahrelang Exchange-Systeme bei Binance und bringt die Erfahrung mit, die den Unterschied zwischen einer Idee und einem funktionierenden Produkt ausmacht. Die Infrastruktur funktioniert bereits, sie steht nicht auf einer Roadmap.

Kapital fließt in einem Tempo, das kein anderer Presale in diesem Zyklus erreicht hat. Runden, die Wochen dauern sollten, füllen sich in Tagen, und die Wallet-Daten zeigen Einträge von Adressen, die mit großen XRP-Positionen verknüpft sind. Der Mitgründer hinter dem Projekt bewies bereits, was er aufbauen kann, als er Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung brachte, allein auf Community-Energie. Pepeto hat dieselbe Energie, aber diesmal mit einer echten Exchange darunter, und das Binance-Listing wird laut Team nur wenige Stunden vorher angekündigt. Jede Krypto-Millionärsgeschichte, die heute noch erzählt wird, begann mit einem einzigen Presale-Einstieg im richtigen Moment.

Fazit

Die XRP News zeigen Ripple auf dem Höhepunkt seiner Macht, doch die gesamte Abwicklung läuft über RLUSD, und der Token bei 1,32 Dollar profitiert nicht. Pepeto löst die drei größten Probleme im DeFi-Handel: Gebühren, fragmentierte Netzwerke und Scam-Tokens, mit einer von SolidProof geprüften Exchange, die bereits funktioniert. Die Wallets, die sich jetzt positionieren, sind die Adressen, die den Markt kontrollieren, und die Größe ihrer Einträge zeigt, dass sie das Ergebnis bereits kalkuliert haben. Die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge zum Presale-Preis, doch sobald das Binance-Listing live geht, verschwindet dieser Preis und gehört nur noch den Investoren, die jetzt handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen XRP News für Halter?

Ripple Prime erhielt ein BBB-Investment-Grade-Rating von KBRA, und die Convera-Partnerschaft bringt 170 Milliarden Dollar Jahresvolumen. Doch die Abwicklung läuft über RLUSD, nicht über XRP. Der Token notiert bei 1,32 Dollar, und Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Ziel für 2026.

Was ist Pepeto und wie unterscheidet sich das Token-Modell von XRP?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Exchange auf drei Blockchains, bei der jede Transaktion den Token auf Protokollebene erfordert, ohne dass ein Stablecoin diese Funktion ersetzen kann. Zwei Binance-Teammitglieder leiten das Projekt, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.