Der Autovermieter meldete für 2025 starke Zahlen und sieht sich für 2026 weiter auf Wachstumskurs. Anleger zögern allerdings beim Einstieg. Sie könnten bald das Nachsehen haben Die Geschäftsentwicklung und der Aktienkurs von Sixt waren in den zurückliegenden Monaten in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Operativ gab der Autovermieter vergangenes Jahr erneut Vollgas. Es wurden über 60 neue Vermietstationen in Europa und den USA eröffnet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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