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Der Cardano Kurs bei 0,24 Dollar trifft auf eine Nachricht, die das gesamte deutsche Krypto-Ökosystem verändert. Die Deutsche Bank bereitet ihren Krypto-Verwahrungsdienst für 2026 vor, die Sparkassen öffnen den Krypto-Handel für 50 Millionen Kunden, und die DZ Bank pilotiert Krypto-Dienste über 700 Genossenschaftsbanken. Die Stimmung für ADA ist zu 89 Prozent bärisch, der Fear and Greed Index steht bei 12, und alle sieben gleitenden Durchschnitte zeigen Verkaufssignale. Doch unter der Oberfläche bewegt sich Kapital: ADA brach am 1. April über alle vier EMAs aus und verließ den absteigenden Kanal, der den Kurs zwei Wochen lang gedrückt hatte. Changelly sieht den Cardano Kurs im Durchschnitt bei 0,295 Dollar für 2026 mit einem Maximum von 0,332 Dollar. CoinPedia nennt im bullischen Fall 5,00 Dollar, und die Midnight-Sidechain sicherte sich eine 250-Millionen-Pfund-Bankpartnerschaft. Dieser Artikel analysiert den Cardano Kurs, die Rolle der deutschen Banken und warum Investoren gleichzeitig Presale-Projekte prüfen.

Cardano Kurs: Deutsche Bank steigt ein, ADA bricht über EMAs aus, doch die Gebühren bleiben das Problem

Am 1. April brach ADA über alle vier exponentiellen gleitenden Durchschnitte zwischen 0,2453 und 0,2563 Dollar aus und verließ den absteigenden Kanal, der den Cardano Kurs seit dem 18. März gedrückt hatte. Laut CoinEdition stieg das Handelsvolumen um 45 Prozent auf 981 Millionen Dollar, und das Open Interest kletterte um 5 Prozent auf 410 Millionen Dollar, ein Zeichen, dass neue Positionen aufgebaut werden. Die 200-Tage-EMA bei 0,2647 Dollar ist das nächste Ziel, und ein Tagesschluss darüber würde die Struktur von einer Erholung in einen echten Trendwechsel verwandeln.

Die institutionelle Seite stärkt den Ausblick langfristig. Die institutionelle Seite stärkt den Ausblick langfristig: Die Deutsche Bank baut ihren Krypto-Verwahrungsdienst mit Bitpanda und Taurus auf, die Sparkassen planen den Handel für 50 Millionen Kunden bis Mitte 2026, und auf dem Digital Asset Summit 2026 in New York wurde Midnight als Lösung für Banken präsentiert, die Privatsphäre und Compliance gleichzeitig brauchen. Monument Bank tokenisiert bereits 250 Millionen Pfund an Einlagen über die Midnight-Sidechain. Laut Changelly liegt der erwartete Durchschnitt für den Cardano Kurs bei 0,295 Dollar für 2026, während CoinPedia im bullischen Fall 5,00 Dollar sieht.

Doch das Kernproblem bleibt die Nutzung: ADA generierte an einem typischen Tag nur 1.577 Dollar an Gebühren, während Ethereum am selben Tag über 77.000 Dollar einnahm. Selbst wenn der Kurs auf 2 Dollar steigt, was ein 8,3-faches von heute wäre, erfordert das eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden Dollar, die die aktuelle Nutzung des Netzwerks bei weitem nicht rechtfertigt, und dieser Weg braucht Quartale oder Jahre. Die Midnight-Sidechain könnte das ändern, doch die Aktivierung liegt Monate entfernt. In jedem Zyklus kamen die Renditen, die Portfolios veränderten, aus Projekten im frühesten Stadium, deren Infrastruktur bereits funktionierte.

Pepeto: Die Exchange, deren Nachfrage nicht auf Midnight warten muss, anders als ADA

Die deutschen Banken bauen Infrastruktur, die Millionen neuer Nutzer bringt, und ADA hat mit Midnight einen echten Katalysator. Doch ADA-Halter müssen Monate auf die Aktivierung warten. Pepeto bietet eingebaute Token-Nachfrage ab dem ersten Tag des Handels, weil jede Transaktion auf der Exchange den Token auf Protokollebene erfordert.

Das Pepeto-Protokoll bietet gebührenfreie Ausführung auf Ethereum, BNB Chain und Solana, eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen allen drei Netzwerken ohne Kosten bewegt, und eine KI, die jeden Smart Contract auf Scam-Muster prüft, bevor er gehandelt wird. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass die Sicherheit bestätigt ist, bevor ein einziger Dollar investiert wurde, der Schritt, der bei den meisten gehackten DeFi-Protokollen fehlte und allein beim Drift-Hack auf Solana 285 Millionen Dollar an Verlusten ermöglichte.

Der leitende Entwickler baute jahrelang Exchange-Systeme bei Binance und bringt die Expertise mit, die eine funktionierende Handelsplattform von einem Versprechen unterscheidet.

Der Presale hat 8,65 Millionen Dollar eingesammelt, und Runden, die Wochen dauern sollten, füllen sich in Tagen. Der Mitgründer bewies bereits, was er aufbauen kann, als er Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar brachte. Pepeto hat dieselbe Energie, aber mit einer Exchange darunter, und das Binance-Listing wird nur Stunden vorher angekündigt. Jede Krypto-Millionärsgeschichte begann mit einem Presale-Einstieg im richtigen Moment.

Die Wallets, die sich jetzt mit Überzeugung positionieren, sind die Adressen, die den Markt kontrollieren, und die Größe ihrer Einträge zeigt, dass sie das Ergebnis bereits kalkuliert haben. In jedem vergangenen Zyklus erzielten die Investoren, die vor dem Listing positioniert waren, die stärksten Ergebnisse im gesamten Markt. Mit der deutschen Haltefrist bleiben diese Gewinne nach 12 Monaten komplett steuerfrei.

Fazit

Der Cardano Kurs bei 0,24 Dollar zeigt erste technische Erholungssignale, und die deutschen Banken bauen die Infrastruktur, die den gesamten Markt verändert. Doch 1.577 Dollar Tagesgebühren am Tag rechtfertigen die aktuelle Bewertung nicht, und Midnight liegt Monate entfernt. Pepeto bietet eingebaute Token-Nachfrage ab Tag eins, mit einer von SolidProof geprüften Exchange und zwei Binance-Teammitgliedern. Die Haltefrist macht Presale-Gewinne nach 12 Monaten steuerfrei, und die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge, doch sobald das Binance-Listing live geht, verschwindet dieser Preis und gehört nur den Investoren, die jetzt gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs im April 2026?

ADA notiert bei 0,24 Dollar und brach am 1. April über alle vier EMAs aus. Changelly sieht 0,295 Dollar als Durchschnitt für 2026, CoinPedia 5,00 Dollar im bullischen Fall. Die Stimmung ist zu 89 Prozent bärisch, doch das Handelsvolumen stieg um 45 Prozent, und die Deutsche Bank bereitet Krypto-Verwahrung vor.

Wie unterscheidet sich Pepeto vom Cardano Kurs als Investment?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Exchange auf drei Blockchains, dessen Token-Nachfrage bei jeder Transaktion eingebaut ist. SolidProof hat das Audit abgeschlossen, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.