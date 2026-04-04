© Foto: OpenAIExplodierende Energiepreise stellen die milliardenschweren KI-Pläne der Tech-Giganten infrage. Experten warnen vor Folgen für Börsen und Wachstum.Die massiven Investitionen der großen Technologiekonzerne in Künstliche Intelligenz stehen laut S&P Global vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Steigende Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen könnten die Wachstumspläne erheblich belasten, wie Reuters berichtet. Rekordinvestitionen treffen auf neue Risiken Vor dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten planten Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta, im Jahr 2026 rund 635 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur zu investieren. Das entspricht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE