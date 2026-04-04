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Die wichtigsten Krypto News im April 2026 beantworten die Frage, die Millionen von Investoren stellen: Warum fällt der Markt? Der Gesamtmarkt rutschte um 2,6 Prozent auf 2,37 Billionen Dollar, nachdem Brent-Rohöl 108 Dollar überschritt, Trump die Iran-Operation als in der letzten Phase bezeichnete und steigende Realzinsen Kapital aus Risikoanlagen abzogen. Spot-BTC-ETFs verloren am 2. April 173 Millionen Dollar, und die Futures-Open-Interest fiel um 4,4 Prozent. Doch 315 Milliarden Dollar an Stablecoins liegen onchain bereit, und der Fear and Greed Index erholte sich von einstelligen Werten auf 28. XRP fiel auf 1,30 Dollar und muss die 1,35-Dollar-Marke zurückerobern und über 1,50 Dollar schließen, um eine Erholung zu bestätigen. Die Krypto News zeigen eine Divergenz: Die Oberfläche zeigt Angst, doch unter der Oberfläche positioniert sich institutionelles Kapital für die Erholung, und jeder Fear and Greed Index unter 15 ging historisch einer Erholung innerhalb von Monaten voraus.

Krypto News: Öl über 100 Dollar, ETF-Abflüsse und die XRP-Analyse, die ein Umdenken erzwingt

Die Krypto News erklären den Rückgang mit einer klaren Ursachenkette. Laut Invezz überschritt Brent-Rohöl 108 Dollar, nachdem Trump die Iran-Operation als in der letzten Phase bezeichnete, was die Inflationserwartungen nach oben trieb und Zinssenkungen weiter verzögert. Höhere Ölpreise bedeuten höhere Inflation, höhere Inflation bedeutet keine Zinssenkungen, und ohne Zinssenkungen fließt kein neues institutionelles Kapital in Risikoanlagen wie Krypto.

Laut CoinMarketCap verloren die Spot-BTC-ETFs am 2. April 173 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, und die Futures-Open-Interest fiel um 4,4 Prozent, was zeigt, dass gehebelte Positionen systematisch abgebaut werden und spekulative Teilnehmer den Markt verlassen. XRP fiel auf 1,30 Dollar, und die Analyse zeigt: Die 1,25-Dollar-Marke ist die letzte Unterstützung, und ein Verlust öffnet 1,15 Dollar. Nur ein überzeugender Schlusskurs über 1,50 Dollar auf dem Wochenchart bestätigt eine nachhaltige Erholung Richtung 2,00 Dollar.

Doch die Krypto News haben auch eine zweite Seite. 315 Milliarden Dollar an Stablecoins liegen onchain bereit, der höchste Bestand aller Zeiten, und der Fear and Greed Index erholte sich von 9 auf 28. Historisch ging jeder Wert unter 15 einer Erholung innerhalb von Monaten voraus, und die Rückgänge werden in jedem Zyklus systematisch kleiner, mit nur 47 Prozent im aktuellen Zyklus gegenüber 84 Prozent in 2018 und 78 Prozent in 2022, was auf einen reifenden Markt mit schnellerer Erholung hindeutet.

Die XRP-Analyse zeigt: Selbst bei 2 Dollar liefert XRP ein 1,5-faches von 1,30 Dollar über Monate, ein Ergebnis, das die Krypto News zwar als Erholung feiern würden, das aber kein Portfolio grundlegend verändert. Die Investoren, die in jedem Zyklus Vermögen aufbauten, nutzten genau diese Angstphasen, um Presale-Positionen aufzubauen, nicht um Large Caps zu halten.

Pepeto: Die Krypto News erklären den Rückgang, und der Presale füllt sich schneller als in ruhigen Märkten

Die Krypto News zeigen einen Markt in Angst, doch die Presale-Runden von Pepeto füllen sich während des Rückgangs schneller als in ruhigen Märkten. Wenn ein Presale während der extremsten Angstphase beschleunigt statt zu pausieren, zeigt das die Art von Überzeugung, die in jedem einzelnen vergangenen Zyklus ohne Ausnahme die stärksten Presale-Ergebnisse vorhergesagt hat.

Die Exchange wurde vor dem Zeitplan fertiggestellt, und der gebührenfreie Handelsmotor verarbeitet Trades über Ethereum, BNB Chain und Solana in einem einzigen Dashboard. Sobald die Stimmung dreht und das Handelsvolumen zurückkehrt, fängt die Infrastruktur diesen Fluss sofort auf, ohne dass etwas Neues gestartet oder entwickelt werden muss, ein entscheidender Vorteil gegenüber Projekten, die ihre Infrastruktur erst nach dem Listing aufbauen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, was die Sicherheit in einem Markt bestätigt, der gerade 173 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen an einem einzigen Tag erlebte.

8,69 Millionen Dollar flossen in den Presale, während die meisten Projekte Schwierigkeiten hatten, eine einzige Einzahlung anzuziehen. Der Mitgründer brachte Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar, und ein leitender Binance-Entwickler baut die Architektur. Pepeto hat dieselbe virale Energie, die Dogecoin trieb, aber mit einer verifizierten Exchange, und das Binance-Listing wird laut Team nur wenige Stunden vorher angekündigt, und die CoinMarketCap-Seite ging bereits live.

Die Haltefrist nach Paragraph 23 EStG startet am Tag des Presale-Kaufs, und nach 12 Monaten sind alle Gewinne steuerfrei. Die Wallets, die sich jetzt während des Rückgangs positionieren, sind die Adressen, die in jedem vergangenen Zyklus die stärksten steuerfreien Ergebnisse erzielten, weil sie handelten, als die Mehrheit in Angst erstarrte und nicht in der Lage war zu handeln.

Fazit

Die Krypto News erklären den Rückgang mit Öl über 100 Dollar, ETF-Abflüssen und steigenden Realzinsen, doch 315 Milliarden Dollar Stablecoins warten onchain und die Rückgänge werden kleiner. XRP bei 2 Dollar liefert ein 1,5-faches über Monate. Pepeto füllt Presale-Runden während der Angst schneller als in ruhigen Märkten, mit einer von SolidProof geprüften Exchange und zwei Binance-Teammitgliedern. Die Haltefrist macht Gewinne nach 12 Monaten steuerfrei, und die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge zum aktuellen Presale-Preis, doch sobald das Binance-Listing live geht, verschwindet dieser Preis und die stärksten steuerfreien Renditen gehören nur den Investoren, die jetzt gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Krypto-Markt im April 2026?

Öl über 108 Dollar durch die Iran-Eskalation treibt die Inflation nach oben und verzögert Zinssenkungen. Spot-BTC-ETFs verloren 173 Millionen Dollar am 2. April, und die Futures-OI fiel um 4,4 Prozent. Doch 315 Milliarden Dollar Stablecoins liegen onchain bereit.

Ist Pepeto in der Krypto-Krise eine gute Investition?

8,69 Millionen Dollar flossen während extremer Angst in den Presale, SolidProof hat den Code geprüft, und das Binance-Listing nähert sich. Die Haltefrist macht Gewinne nach 12 Monaten steuerfrei. Details auf pepeto.io.