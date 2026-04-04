Der Reifenhersteller geht in die letzte Phase des Konzernumbaus und dürfte zu einem der Dividenden-Topwerte im DAX aufsteigen. Ein Problem gibt es aber noch. Etwas mehr Geld als erwartet wird Continental Anfang Mai ausschütten: Für jede Aktie gibt es 2,70 Euro und damit 20 Cent mehr als vom Analystenkonsens prognostiziert. Die Dividendenstory der Niedersachsen hat damit erst begonnen - eine hohe Sonderdividende und langfristig Dividendenrenditen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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