© Foto: CFOTO - CFOTOWährend der S&P 500 deutlicher fällt, stemmt sich dieser Dividenden-ETF von JPMorgan gegen den Abwärtssog. Morningstar lobt ihn, und der Fonds-Manager setzt jetzt auf globale Banken, Industrie und Abstand zum KI-Hype.Der Markt schwankt, der KI-Hype spaltet die Anleger und plötzlich rückt ausgerechnet ein Dividenden-ETF von JPMorgan in den Fokus. Der JPMorgan Dividend Leaders ETF (Kürzel: JDIV) wurde von Morningstar für das Jahr 2026 zu einem der besten Hochdividenden-ETFs für passives Einkommen gekürt. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet. Denn JDIV ist kein reiner USA-Fonds. Rund 51 Prozent des Portfolios sind in US-Aktien investiert, der Rest ist weltweit verteilt. …Den vollständigen Artikel lesen
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