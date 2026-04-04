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Die Krypto Prognose für Ethereum wird 2026 von zwei geplanten Upgrades geprägt, die das Netzwerk grundlegend verändern sollen. Das Glamsterdam-Upgrade in der ersten Jahreshälfte bringt parallele Transaktionsausführung und ein Gaslimit über 100 Millionen, während das Hegotá-Upgrade in der zweiten Jahreshälfte Verkle Trees einführt und die Speicheranforderungen für Nodes drastisch reduziert. ETH handelt bei rund 2.060 Dollar, 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar, und die Stimmung ist zu 87 Prozent bärisch mit einem Fear and Greed Index von 12. Doch das Netzwerk verarbeitete im ersten Quartal 2026 über 200 Millionen Transaktionen, ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Standard Chartered sieht 4.000 Dollar zum Jahresende, Tom Lee von Fundstrat prognostiziert 7.000 bis 9.000 Dollar, und Changelly liegt im Durchschnitt bei 2.180 Dollar. Dieser Artikel analysiert die Prognose, erklärt was die Upgrades für den Kurs bedeuten und warum die Haltefrist eine entscheidende Rolle für die reale Rendite spielt.

Krypto Prognose für Ethereum: Glamsterdam und Hegotá könnten den Kurs stützen, doch die Mathematik bleibt begrenzt

Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf die größte Schwäche des Ethereum-Mainnets: die begrenzte Verarbeitungskapazität. Laut Changelly soll parallele Transaktionsausführung die Durchsatzrate vervielfachen und das Gaslimit auf über 100 Millionen steigen, was die Gebühren für Endnutzer weiter senkt und die Kapazität für dezentrale Anwendungen vervielfacht. Das Pectra-Upgrade ging im Mai 2025 live und verdoppelte bereits die Blob-Kapazität für Layer-2-Netzwerke, was die Transaktionskosten auf Arbitrum und Base deutlich reduzierte und dem Netzwerk die bisher größte technische Überarbeitung seit dem Merge 2022 brachte.

Die Krypto Prognose wird durch die institutionelle Seite gestützt. Laut CoinMarketCap verarbeitete das Ethereum-Netzwerk im ersten Quartal 2026 über 200 Millionen Transaktionen, ein Anstieg von 43 Prozent, während die aktiven Adressen um 1.704 Prozent explodierten. Die Ethereum Foundation staket 143 Millionen Dollar und hat aufgehört ETH zu verkaufen.

Standard Chartered sieht 4.000 Dollar zum Jahresende, Tom Lee prognostiziert 7.000 bis 9.000 Dollar, und Changelly erwartet einen Durchschnitt von 2.180 Dollar für 2026, und kurzfristig sieht Culper Research sogar ein Risiko auf 1.650 Dollar, falls der doppelte Widerstand bei 4.000 Dollar nicht überwunden wird. Die Spot-ETH-ETFs verzeichneten acht aufeinanderfolgende Tage mit Nettoabflüssen von insgesamt 448 Millionen Dollar, was zeigt, dass institutionelles Kapital derzeit pausiert.

Doch die Krypto Prognose zeigt auch die Grenzen für ETH-Halter. Selbst wenn ETH 4.500 Dollar erreicht, liefert das ein 2,2-faches von 2.060 Dollar, ein Ergebnis, das nach der deutschen Haltefrist von 12 Monaten komplett steuerfrei wäre. Doch selbst steuerfrei bleibt ein 2,2-faches ein begrenztes Ergebnis, weil die Mathematik einer 250-Milliarden-Dollar-Bewertung die Vervielfachung strukturell begrenzt und der Weg dorthin Glamsterdam, Hegotá, ETF-Zuflüsse und Quartale an Geduld erfordert. Die Investoren, die in jedem vergangenen Zyklus wirklich Vermögen aufgebaut haben, wandten dieselbe steuerfreie Haltefrist auf Projekte im frühesten Stadium an, deren Renditeprofil die Large-Cap-Mathematik weit übertraf.

Pepeto: Dieselbe Haltefrist, und eine Krypto Prognose, die nicht von Glamsterdam abhängt

Der Ausblick für ETH braucht zwei Upgrades, ETF-Zuflüsse und Quartale an Geduld. Pepeto bietet eingebaute Token-Nachfrage ab dem ersten Tag des Handels, weil jede Transaktion auf der Exchange den Token auf Protokollebene erfordert, und die Haltefrist beginnt am Tag des Presale-Kaufs.

Das Pepeto-Protokoll bietet gebührenfreie Ausführung auf Ethereum, BNB Chain und Solana, eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen allen drei Netzwerken in Sekunden ohne Kosten bewegt, und eine KI, die jeden Smart Contract auf Scam-Muster prüft, bevor er die Handelsplattform erreicht. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass die Sicherheit bestätigt ist, bevor ein einziger Euro investiert wurde. Der leitende Entwickler baute jahrelang Exchange-Systeme bei Binance und bringt die Expertise mit, die den Unterschied zwischen einer Idee und einem funktionierenden Produkt ausmacht.

Der Presale hat 8,65 Millionen Dollar eingesammelt, und Runden, die Wochen dauern sollten, füllen sich in Tagen. Der Mitgründer bewies bereits, was er aufbauen kann, als er Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar brachte. Pepeto hat dieselbe virale Energie, aber mit einer echten Exchange darunter, und das Binance-Listing wird laut Team nur Stunden vorher angekündigt. Jede Krypto-Millionärsgeschichte begann mit einem Presale-Einstieg im richtigen Moment.

Für deutsche Investoren bedeutet das: Je früher der Presale-Kauf, desto früher beginnt die steuerfreie 12-Monate-Frist, und desto früher können alle Gewinne nach dem Listing komplett steuerfrei realisiert werden. Die Wallets, die sich jetzt mit Überzeugung positionieren, sind die Adressen, die den Markt kontrollieren, und die Größe ihrer Einträge zeigt, dass sie das Ergebnis bereits kalkuliert haben. In jedem vergangenen Zyklus erzielten die Investoren, die vor dem Listing eingestiegen waren, die stärksten steuerfreien Ergebnisse im gesamten Markt.

Fazit

Die Krypto Prognose für Ethereum zeigt zwei Upgrades, die das Netzwerk stärken, doch selbst 4.500 Dollar liefern nur ein steuerfreies 2,2-faches von einer 250-Milliarden-Dollar-Basis. Pepeto bietet dieselbe steuerfreie Haltefrist mit einer von SolidProof geprüften Exchange, deren Token-Nachfrage nicht von Upgrades oder ETF-Zuflüssen abhängt. Die Runden füllen sich in Tagen bei einem Fear and Greed Index von 12, zwei Binance-Teammitglieder leiten das Projekt, und die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge, doch sobald das Binance-Listing live geht, verschwindet dieser Preis und die stärksten steuerfreien Renditen gehören nur den Investoren, die jetzt gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Krypto Prognose für Ethereum?

Standard Chartered sieht 4.000 Dollar zum Jahresende, Tom Lee von Fundstrat prognostiziert 7.000 bis 9.000 Dollar, und Changelly erwartet 2.180 Dollar als Durchschnitt. Glamsterdam und Hegotá bringen parallele Ausführung und Verkle Trees, und das Netzwerk verarbeitete im Q1 2026 über 200 Millionen Transaktionen.

Wie profitieren deutsche Investoren steuerlich von Pepeto?

Die Haltefrist nach Paragraph 23 EStG beginnt am Tag des Presale-Kaufs, und nach 12 Monaten sind alle Gewinne steuerfrei. SolidProof hat den Code geprüft, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.