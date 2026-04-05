Nachdem der Kurs der Porsche-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten ist und sich aktuell nahe eines 6-Jahres-Tiefs bewegt, bleibt das Chartbild klar angeschlagen. Die anhaltende Schwäche sorgt für steigenden Verkaufsdruck, während wichtige Unterstützungen zunehmend in den Fokus rücken. Die Dynamik bleibt negativ. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Porsche Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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