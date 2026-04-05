Kritische Metalle Antimon & Wolfram: Kapitalmaßnahmen bei American Tungsten & Antimony, hohe Analystenerwartungen für Perpetua Resources

Anzeige / Werbung

Die strategische Bedeutung kritischer Metalle verändert den Blick vieler Investoren auf kleinere Bergbauunternehmen. Während American Tungsten & Antimony seine Kapitalbasis erweitert, sorgen ambitionierte Analystenziele bei Perpetua Resources für neue Aufmerksamkeit im Sektor.

Kritische Metalle als geopolitischer Faktor

Tungsten und Antimony gehören zu den Rohstoffen, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Beide Metalle spielen eine zentrale Rolle in Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigungstechnologie, Elektronik und Energiesystemen. Gleichzeitig konzentriert sich ein großer Teil der globalen Produktion in wenigen Ländern.

Diese Abhängigkeit hat Regierungen und Unternehmen dazu veranlasst, alternative Lieferketten aufzubauen. Vor allem Projekte in politisch stabilen Regionen gewinnen dadurch an Bedeutung. In diesem Umfeld rücken kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen verstärkt in den Blick der Kapitalmärkte.

Zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten, zählen American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A3D7QX | ISIN: AU0000329976) sowie Perpetua Resources Corp. (WKN: A2QKZJ | ISIN: CA7142661031).

American Tungsten & Antimony erweitert den Streubesitz

American Tungsten & Antimony hat kürzlich die Notierung von 16.003.867 neuen voll eingezahlten Stammaktien an der Australian Securities Exchange beantragt. Die Papiere entstehen aus der Ausübung beziehungsweise Umwandlung bestehender Optionen und anderer wandelbarer Wertpapiere.

Solche Schritte gehören bei Rohstoffunternehmen häufig zum Instrumentarium der Kapitalverwaltung. Die zusätzliche Aktienzahl erhöht das ausgegebene Kapital moderat und kann gleichzeitig die Handelsliquidität verbessern.

Für Investoren bedeutet dies zwar eine leichte Verwässerung bestehender Anteile, zugleich erweitert sich jedoch potenziell die Investorenbasis. In der Regel dienen solche Maßnahmen dazu, finanzielle Flexibilität zu schaffen und laufende Explorations- oder Entwicklungsprogramme zu unterstützen. American Tungsten & Antimony konzentriert sich auf Projekte mit Fokus auf Tungsten und Antimony, zwei Rohstoffe, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften in zahlreichen Hochtechnologieanwendungen eingesetzt werden.

Strategische Nachfrage nach Tungsten und Antimony

Tungsten ist bekannt für seine extreme Härte und hohe Temperaturbeständigkeit. Diese Eigenschaften machen das Metall unverzichtbar für industrielle Werkzeuge, Turbinenkomponenten und militärische Anwendungen.

Antimony wiederum wird häufig in Flammschutzmitteln, Batterietechnologien und bestimmten Legierungen eingesetzt. Auch in der Verteidigungsindustrie spielt das Metall eine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an Unternehmen, die Zugang zu neuen Lagerstätten entwickeln könnten. Analysten beobachten den Sektor daher zunehmend aufmerksam, auch wenn viele Projekte noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind.

Für American Tungsten & Antimony stellt die jüngste Kapitalmaßnahme einen Schritt dar, um die Voraussetzungen für weitere Projektfortschritte zu schaffen.

Perpetua Resources im Fokus der Analysten

Parallel dazu richtet sich der Blick vieler Marktbeobachter auf Perpetua Resources, das Unternehmen hinter dem Stibnite Gold Project im US-Bundesstaat Idaho.

Das Projekt enthält neben Gold auch bedeutende Antimony-Vorkommen und wird deshalb häufig im Zusammenhang mit der strategischen Rohstoffversorgung der Vereinigten Staaten diskutiert. Trotz zuletzt spürbarer Kursschwankungen bleibt der Tenor vieler Analysten konstruktiv. Der aktuelle Konsens wird als "Moderate Buy" eingestuft. Einige Marktbeobachter sehen laut jüngsten Einschätzungen ein Kurspotenzial von bis zu rund 38 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie selbst zeigte zuletzt deutliche Volatilität. Nach einem Rückgang von rund neun Prozent notierte das Papier zuletzt bei etwa 19,70 Euro.

Zwei Unternehmen, ein gemeinsamer Trend

Die Entwicklungen bei American Tungsten & Antimony und Perpetua Resources spiegeln einen breiteren Trend im Rohstoffsektor wider. Kritische Metalle rücken stärker in den Fokus von Industriepolitik, Verteidigungsstrategien und technologischer Entwicklung.

Während American Tungsten & Antimony seine Kapitalstruktur anpasst, um Exploration und Projektentwicklung voranzutreiben, steht Perpetua Resources bereits stärker im Zentrum analytischer Bewertungen und institutioneller Beteiligungen.

Beide Unternehmen zeigen damit unterschiedliche Entwicklungsphasen innerhalb eines Sektors, der zunehmend von strategischen Überlegungen geprägt wird. In einer Zeit wachsender Aufmerksamkeit für sichere Rohstoffversorgung gewinnen Projekte rund um Tungsten und Antimony zunehmend an wirtschaftlicher und politischer Relevanz.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

----

Quelle:

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/american-tungsten-antimony-lists-16-million-new-shares-on-asx

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/perpetua-resources-aktie-ambitionierte-kursziele/68966299

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kritische Metalle Antimon & Wolfram: Kapitalmaßnahmen bei American Tungsten & Antimony, hohe Analystenerwartungen für Perpetua Resources appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA7142661031,IE000716YHJ7,AU0000445603